وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توقع على مذكرات منحة مع الحكومة اليابانية لشراء معدات وآليات لصيانة الطرق

وطنا اليوم:وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية على مذكرات تفاهم منحة بقيمة (750) مليون ين ياباني (5) مليون دولار أمريكي، مقدمة للمملكة لغايات شراء معدات وآليات لصيانة الطرق لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ووقع على المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان السيد أوكوياما جيرو OKUYAMA Jiro، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وعدد من مسؤولي السفارة اليابانية في عمان.

وأوضحت الوزيرة طوقان بأن تقديم هذه المنحة يأتي استجابة من الحكومة اليابانية لطلب الحكومة الأردنية، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع قدرات وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال تحديث آلياتها القديمة واستبدالها بأخرى حديثة ذات انبعاثات منخفضة الكربون صديقة للبيئة، ستساهم في تنفيذ خططها لصيانة وتحسين جودة الطرق ورفع كفائتها للحد من حوادث الطرق، وصيانة واستدامة 320 كيلومتر من الطريق السريع 15 (الطريق الصحراوي من عمان إلى العقبة)، ومن طريق البحر الميت، واللذان يعتبران من أهم الطرق الاقتصادية النافذة وحسب أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.

وقدمت الوزيرة طوقان الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وأكدت على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الياباني في عمان التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً الى أن الآليات المنوي تمويلها من خلال هذه المنحة سيتم استخدامها في صيانة الطرق التي تربط المدن والقرى في الاردن مما سيساهم في تطوير قطاعي السياحة والتجارة ضمن “رؤية التحديث الاقتصادي، وأضاف أن اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالمملكة الاردنية الهاشمية كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.