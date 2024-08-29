معلم يعتدي على طالب بالضرب ويدخله المستشفى

وطنا اليوم:أقدم معلم في مدرسة بلواء غرب اربد، بالاعتداء اليوم الخميس على طالب في الصف التاسع، أدخلت الأخير للمستشفى، متسببا بكسر وخلع اصبعه ونزيف بالأنف.

وقال شهود عيان ان المعلم الذي يعمل على حساب التعليم الإضافي، استخدم العنف المفرط مع الطالب اثناء الاستراحة، وهو ما أدى الى تدخل أطراف ونقل الطالب إلى طوارئ مستشفى الأمير راشد العسكري لتلقي العلاج.

وعلم ان أهل الطالب سيلجؤون للتصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية بحق المعلم