رئيس الديوان الملكي يتفقد مشروع إعادة تأهيل مدرسة في مأدبا

وطنا اليوم:تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، مشروع إعادة تأهيل مدرسة عماد الدين زنكي الثانوية للبنين بمحافظة مأدبا، والذي تم تنفيذه في سياق المبادرات الملكية.

وجاءت زيارة العيسوي، بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ومحافظ مأدبا فيصل سميران.