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محكمة دير علا تقضي بحبس 5 أجانب بجرم التسول

منذ 3 ثواني
محكمة دير علا تقضي بحبس 5 أجانب بجرم التسول

وطنا اليوم:قضت محكمة دير علا بحبس 5 أشخاص من الجنسية الفلبينية، جرى ضبطهم على الشريط الحدودي المحاذي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدانتهم بجرم التسول، بعد أن تم التحقيق معهم بمحاولة التسلل.
وكانت معلومات وردت لدى الأجهزة الأمنية عن وجود شخص أسيوي في سوق الحلال ولدى وصول فريق أمني تم ضبط 5 أشخاص من الجنسية الفلبينية، وبالتحقيق مع الأول ولغاية الخامس أفادوا بأنهم حضروا إلى منطقة دير علا من أجل جمع المبالغ المالية من المواطنين أمام أحد المساجد، وذلك لدفع تكاليف دراستهم الجامعية وتأمين مصاريفهم الشخصية وأجرة منازلهم، كما أفادوا أنهم لا يحملون تصاريح تخولهم جمع الأموال، وأن مقصدهم من الحضور إلى منطقة دير علا والأغوار لجمع الاموال فقط لا غير، ولا يوجد لديهم أي نية في التسلل عبر الحدود للجانب الآخر.
وقررت المحكمة إدانة المتهمين الـ 5، وجميعهم طلاب جامعيون بجرم التسول، وقررت حبس كل منهم 3 أشهر والرسوم، ولكن لعدم ثبوت التكرار من المشتكى عليهم ولإعطائهم فرصة لتصويب أوضاعهم، قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقهم لتصبح الحكم على كل واحد منهم بالحبس لمدة أسبوع واحد والرسوم ومصادرة المضبوطات.
وضبط بحوزة المتهمين مبلغ 430 دينارا تمت مصادرتها، وإرسالها إلى وزارة المالية لإنفاقها على المؤسسات المعنية بقضايا التسول.


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