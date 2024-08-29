انقطاع الاتصالات كافة عن محافظة جنين بسبب العدوان المتواصل

وطنا اليوم:أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية و”أوريدو”، اليوم الخميس، انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت عن محافظة جنين، بسبب العدوان المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحتا في بيانين منفصلين، تضرر المسارات الرئيسية والاحتياطية المغذية لشبكة الاتصالات في محافظة جنين، بسبب تدمير الاحتلال الواسع للبنى التحتية.

وأشارتا إلى أن الطواقم الفنية تحاول منذ يوم أمس الوصول إلى المناطق المتضررةـ إلا أن الأوضاع الميدانية تحول دون ذلك.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر، فقدان الاتصال بمركز إسعاف جنين وطواقمه بشكل كامل، حيث تفيد الأنباء بانقطاع شبكة الاتصال الخلوي، وكذلك الأرضي وشبكة الإنترنت، بالإضافة الى توقف أجهزة الإرسال اللاسلكي أيضاً.