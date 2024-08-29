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الميثاق يطالب الحكومات العربية والاسلامية بالتصدي لمخططات الاحتلال وملاحقة الأرهابي المتطرف بن غفير

منذ 23 ثانية
الميثاق يطالب الحكومات العربية والاسلامية بالتصدي لمخططات الاحتلال وملاحقة الأرهابي المتطرف بن غفير

وطنا اليوم:طالب حزب الميثاق الوطني الحكومات العربية والاسلامية إلى التحرك دوليا لمقاضاة الإرهابي في حكومة اليمين المتطرفة بن غفير، ودعم الإجراءات الأردنية المتعلقة باعداد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد اعتداءات الاحتلال على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الخميس أن كيان الاحتلال يسعى الى تنفيذ مخططاته الخبيثة والتي عبر عنها  من خلال تصريحات الإرهابي بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما أكد الميثاق الوطني رفضه كحزب سياسي أردني له هويته الأردنية العربية الاسلامية المساس بالوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونما، كمكان عبادة خالص للمسلمين، وتحت إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.


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