الميثاق الوطني يعقد اجتماعات متواصلة مع قطاع الأعمال ويحظى بالدعم المطلق

وطنا اليوم:في إطار الجهود المتواصلة لحزب الميثاق الوطني لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وحشد الدعم الانتخابي لقائمته الوطنية، عقد الحزب اجتماعين مهمين، في العاصمة عمان، جمعا كلاً من شركة أبو غلوس إخوان، وشركة عياد مع أعضاء القائمة الوطنية للحزب.

الاجتماع الأول عُقد مع شركة أبو غلوس إخوان، حيث استقبل مديرها العام السيد يوسف أبو غلوس، وموظفي الشركة، عضوي القائمة الوطنية: رئيس مجلس النواب السابق، السيد أحمد الصفدي والمهندس عمار أبو حليمة.

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة التنسيقية لشباب الحزب في العاصمة، يزن اسعيفان، الذي قام بتقديم شرح مفصل حول برنامج الحزب وأهدافه في الانتخابات المقبلة.

وفي اجتماع آخر مماثل، استقبل مدير عام شركة عياد، السيد أحمد عياد، وموظفيه، عضوي القائمة الوطنية ذاتهم ذاتهم، بالإضافة الى السيد اسعيفان.

تركز اللقاء على توضيح تفاصيل البرنامج الانتخابي لحزب الميثاق الوطني، مما ساهم في تعزيز فهم الموظفين لأهداف الحزب وإقناعهم بجدوى انتخاب مرشحيه في الانتخابات القادمة.

وبدوره أكد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح الصفدي أن الحزب يسعى من خلال برنامجه الانتخابي إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد أن دعمه الكبير لقطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينبع من إيمانه بأن هذا القطاع هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن انتخاب قائمة الميثاق ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً للأردن.

من جانبه، أكد المهندس أبو حليمة، أن الحزب يسعى إلى بناء وطن يتمتع بالعدالة والشفافية من خلال برنامج انتخابي طموح يهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، ودعم الابتكار في مختلف القطاعات.

وأشار أبو حليمة إلى أهمية تفعيل دور الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن ذلك سيشكل دعامة قوية لاقتصاد مستدام.

لاقى الاجتماعان ترحيباً واسعاً من قبل الموظفين، الذين أبدوا دعماً واضحاً لانتخاب قائمة الميثاق وأعربوا عن فخرهم وثقتهم الكبيرة بالحزب وأعضائهم.

وتمتاز هذه اللقاءات بأهمية كبيرة في تعزيز العلاقات بين حزب الميثاق الوطني وقطاع الأعمال، إذ تعكس التزام الحزب بالتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لضمان فهم كامل لبرامجه الانتخابية والحصول على دعم قوي من الناخبين.