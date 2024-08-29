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100 ألف دينار إيراد متحقق لقاء بيع قمصان النشامى الجديدة

منذ 16 ثانية
100 ألف دينار إيراد متحقق لقاء بيع قمصان النشامى الجديدة

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، تحقيق إيراد وصل إلى نحو 100 ألف دينار خلال 3 أشهر ماضية، لقاء بيع قمصان المنتخب الوطني الجديدة.
وقال مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد، محمد السليحات، خلال جلسة حوارية مع ممثلين من وسائل إعلام، إن شركة كيلمي المنتجة للقميص ستحصل على نسبة معينة من الإيراد المتحقق.
وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلق الاتحاد حملة للإعلان عن قميص جديد للمنتخب الوطني الأول يتضمن اللون الأسود الجديد، وذلك بعد إطلاق هوية بصرية جديدة، تتضمن شعارا جديدا للمنتخبات الوطنية.
وللمرة الأولى يعلن عن قميص جديد لمنتخب “النشامى” باللون الأسود. وقال السليحات إن الطلب على اللون الأسود مرتفع على الرغم من أن الكميات المتوافرة منه “محدودة”.
وكان هذا اللون “الأكثر مبيعا” من بين الألوان الأخرى وهي الأبيض والأحمر، وفق السلحيات.
ويبلغ متوسط سعر القميص الأبيض والأحمر للمنتخب الوطني 27 دينارا، فيما سيكون سعر اللون الأسود 40 دينارا، بحسب السليحات الذي اعتبر الأسعار “معتدلة مقارنة بالجودة الموجودة فيها”.
واعتبر السليحات أسعار القمصان “منطقية”.
وقال الاتحاد إنه “نجح في توفير أكثر من موقع لبيع قمصان المنتخب” سواء في مقره أو إلكترونيا، مع إنشاء مراكز لبيع القمصان في الملعب أثناء مباريات منتخب “النشامى”.
الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار، تحدثت خلال الجلسة عن اعتزام الاتحاد الإعلان عن منتجات جديدة للمنتخب لطرحها في البيع في السوق خلال الفترة المقبلة.


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