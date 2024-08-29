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إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

منذ دقيقتين
إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر الخميس، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرتين مسيرتين (درون).
وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات احبطت محاولتين تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطـن والتأثير على مواطنيه.


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