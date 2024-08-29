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وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بالأغوار الشمالية

منذ 21 ثانية
وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بالأغوار الشمالية

وطنا اليوم:قضى طفل ( 6 اعوام )، مساء أمس الأربعاء ، إثر تعرضه للسقوط من شقة في الطابق الثالث في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.
وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية إن الطفل جرى إسعافه إلى طوارىء المستشفى لكنه وصل متوفيا، جراء تعرضه لإصابات خطيرة.
وأضاف انه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال


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