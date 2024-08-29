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إعصار شانشان يسبب 3 وفيات ويعطل الكهرباء وحركة الطيران في اليابان

منذ 16 ثانية
A metal object blown away by strong winds of a typhoon is caught on a power line in Miyazaki, western Japan, Thursday, Aug. 29, 2024. (Kyodo News via AP)

وطنا اليوم:لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في جنوب غربي اليابان، اليوم (الخميس)، عندما ضرب الإعصار «شانشان» إقليم كاجوشيما ليجلب معه أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية جداً، كما تسبب في تعطيل حركة الطيران وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ربع مليون منزل، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وعلقت شركات صناعة السيارات الكبرى مثل «تويوتا» و«نيسان» عملياتها في بعض أو كل مصانعها المحلية بسبب العاصفة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومتراً في الساعة وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ساتسوماسينداي الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غربي البلاد صباح اليوم.
وحذرت السلطات من أن «شانشان» قد يكون من أقوى العواصف التي تضرب المنطقة على الإطلاق، وأصدرت الحكومات المحلية أوامر إجلاء لملايين السكان في مناطق عدة.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد شخص واحد وأصيب اثنان بجروح خطيرة وتعرض خمسة لإصابات طفيفة بسبب الإعصار.
وأضاف هاياشي، في مؤتمر صحافي دوري: «نظراً لأن هذا الإعصار يتحرك ببطء فإن إجمالي كمية الأمطار قد تكون كبيرة إلى حد ما».
وأعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية أن أكثر من 250 ألف منزل في 7 مناطق تعاني من انقطاع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباح اليوم (00:00 بتوقيت غرينتش).
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تقترب العاصفة من المناطق الوسطى والشرقية، بما في ذلك العاصمة طوكيو، خلال مطلع الأسبوع.
وقررت شركات الطيران إلغاء أكثر من 600 رحلة داخلية، كما تم تعليق خدمات القطارات في العديد من مناطق كيوشو.


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