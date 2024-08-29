بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يقيل ضابطة لمنشور في إكس!

منذ 30 ثانية
جيش الاحتلال يقيل ضابطة لمنشور في إكس!

وطنا اليوم_قالت القناة 12 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيليّ أقال ضابطة كشفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن قائدَ لواء في الجيش “دعا جنوده لتنفيذ إبادة جماعية في لبنان”.

 

وكشفت ضابطة الصحة النفسية في لواء الإسكندروني هدي إنجيرت عن أن قائدًا جديدًا باللواء حث جنوده على ارتكاب إبادة جماعية في لبنان، في ظل تصاعد التوتر والهجمات المتبادلة مع حزب الله. ونشرت إنجيرت ذلك الاعتراف عبر منصة “إكس”، الأمر الذي فجّر موجة ردود في دولة الاحتلال الإسرائيليّ، ليتم حجب منشورها، لكنّ نسخًا منه ما زالت متداولة في وسائل الإعلام العبري.

 

وأوضحت هيئة البث العبريّة أنّ إنجيرت كتبت عبر مواقع التواصل أن القائد الجديد باللواء العقيد موشيه بيسال يتمنى أن يرتكب المقاتلون “إبادة جماعية”. وأشارت الهيئة إلى أنّ ضابطة الصحة النفسية أرفقت مع تدوينتها مقتطفًا من ملف أرسله العقيد بيسال إلى الجنود، كتب فيه “ستصبح قرى لبنان مقفرة، وطرقاته بلا منفذ”.

ولفتت القناة إلى أنه في منشور آخر، وصفت إنجيرت الجنود من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف -الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش– بأنهم “طائفة من أكلة الموت”. وأضافت أنه في رد على كشف إنجيرت ذلك، أرسل رئيس لجنة الدستور البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان، رسالة إلى وزير الحرب ورئيس الأركان ورئيس لجنة الخارجية والأمن، دعا فيها إلى إجراء تحقيق تأديبي واتخاذ إجراءات ضدها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

منحدر صخري ينهي حياة شاب عشريني في الكرك

02:04

تخريج 2415 طالبًا من حفاظ القرآن الكريم في الأغوار الشمالية

01:31

القضاء الإيراني يتهم مخرجة وممثلة لخلعهما الحجاب في مكان عام

00:35

فيلم التفاهة: كيف نسي العالم غزة وسط ضجيج الفراغ الثقافي

23:05

الصفدي: الميثاق الوطني لن يخذل الشعب الأردني

22:03

الغاء ترخيص مؤسسات النشر والإعلان من هيئة الإعلام

21:28

المبيضين: عطلة العاشر من أيلول تشمل القطاع الخاص بجميع مؤسساته

20:48

أنباء عن هدنة إنسانية في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

20:29

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشل جثة جندي من غزة

20:20

الصفدي: توسيع إسرائيل رقعة حربها في الضفة الغربية هو تصعيد خطير

20:16

رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات

20:06

مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات

وفيات
وفيات الأربعاء 28-8-2024وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزياوفيات الثلاثاء 27-8-2024عشيرة الخزاعلة تفقد أحد خيرة شبابهاوفيات الإثنين 26-8-2024