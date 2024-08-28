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تخريج 2415 طالبًا من حفاظ القرآن الكريم في الأغوار الشمالية

منذ 28 ثانية
تخريج 2415 طالبًا من حفاظ القرآن الكريم في الأغوار الشمالية

وطنا اليوم_خرجّت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، 2415 طالبا وطالبة من مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه.

 

وقال مدير أوقاف اللواء خالد القضاة، اليوم الأربعاء، إن عدد المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بلغ العام الحالي 53 مركزا، منها 29 للذكور تخرج منها 1400 طالب، و 24 للإناث تخرج منها 1015طالبة.

 

وأضاف ان فعاليات المراكز الصيفية التي أقيمت تحت شعار “وقولوا للناس حسنا”، تأتي ضمن نهج وزارة الأوقاف لاستثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية في تعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته وفهم معانيه، لتنمية قدراتهم وصقل شخصياتهم وتعزيز التزامهم بقيم الإسلام وآدابه.

 

وأشار القضاة إلى تلقي الطلبة محاضرات شملت تعليم قراءة القرآن الكريم تلاوة وحفظا وفهما، والحديث الشريف والسيرة النبوية والفقه وقصص الأنبياء، والأخلاق والآداب الإسلامية والثقافة الوطنية إلى جانب الأنشطة اللامنهجية.


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