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القضاء الإيراني يتهم مخرجة وممثلة لخلعهما الحجاب في مكان عام

منذ 14 ثانية
القضاء الإيراني يتهم مخرجة وممثلة لخلعهما الحجاب في مكان عام

وطنا اليوم- وجّه القضاء الإيراني، اليوم (الأربعاء)، التهمة إلى المخرجة رخشان بني اعتماد وابنتها الممثلة باران كوثري لظهورهما حاسرتي الرأس في مكان عام، على ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.

 

وذكر الموقع أن «المدعي العام لطهران وجّه التهمة إلى المخرجة رخشان بني اعتماد، وابنتها الممثلة باران كوثري، بعدما خلعتا حجابهما في مكان عام».

 

وتلقت بني اعتماد (70 عاماً) عدة جوائز في مهرجان «فجر طهران»، أكبر مهرجان للسينما في إيران، فيما فازت ابنتها باران (38 عاماً) بجائزة أفضل ممثلة في المهرجان ذاته عام 2015.

 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، صور للمرأتين بلا حجاب.

 

وشهدت إيران في عام 2022 احتجاجات حاشدة إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) بعدما أوقفتها الشرطة لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في إيران. وتعرضت السلطات في سياق قمع الاحتجاجات لعدد من شخصيات السينما الإيرانية


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