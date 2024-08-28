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الصفدي: الميثاق الوطني لن يخذل الشعب الأردني

منذ 14 ثانية
الصفدي: الميثاق الوطني لن يخذل الشعب الأردني

وطنا اليوم_ قال رئيس مجلس النواب السابق ومرشح حزب الميثاق الوطني عن القائمة الحزبية العامة،احمد الصفدي ان الحزب يتبنى مطالب الجمعية الوطنية للمهن المساندة، مؤكداً ان الميثاق لن يخذل الشعب الأردني.

 

واضاف الصفدي خلال لقاء حواري ضم عدد من مرشحي الأحزاب والقوائم المحلية نظمته الجمعية الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان الفني ، ان حزب الميثاق لديه برامج وطنية شاملة يلبي احتياجات المواطن الأردني وتطلعات شعبنا العظيم.

 

وقال ان حزب الميثاق لديه 120 مرشحا على القوائم المحلية في مختلف محافظات المملكة ويسعى إلى تحقيق تمثيل واسع في المملكة لتحقيق هدفه في خدمة الوطن والمواطن

 

وأضاف ان جلالة الملك عبد الله الثاني أراد أن ندخل مئوية الدولة الثانية بمشروع وطني كان عنوانه التحديث والتطوير في المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية وهذا ما أعطى الأحزاب السياسية المساحة للعمل والمشاركة بفاعلية في هذا المجال.

 

وعبر الصفدي عن التزام حزب الميثاق بالشفافية والمصداقية، مؤكداً ان الحزب سيظل منفتحًا على النقد البناء وساعيًا لتحقيق أهدافه بروح الفريق الواحد.


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