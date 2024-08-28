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أنباء عن هدنة إنسانية في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

منذ 27 ثانية
Palestinian children carry water containers in the Jabalia refugee camp, in the northern Gaza Strip on June 3, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Hamas militant group. (Photo by Omar Al Qatta / AFP)

وطنا اليوم:قالت القناة 13 العبريّة إنّ دولة الاحتلال وافقت على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة من أجل تطعيم سكان غزة ضد شلل الأطفال.
وأوضحت أنّ القرار جاء تحت ضغط أميركي، خاصة من جانب وزير الخارجية الأميركي.
وتتسع رقعة انتشار الأمراض المعدية في غزة وسط ظروف تعقدها هجمات الاحتلال الإسرائيلي يوميا، ومن هذه الأمراض الحمى الشوكية المعروفة بالتهاب السحايا، وهو التهاب يصيب الغشاء المحيط بالدماغ والحبل الشوكي.
الى ذلك دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أيام لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.
وحذر الأطباء الفلسطينيون في قطاع غزة من زيادة انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء، نظرا لتكدس أعداد كبيرة من النازحين في مساحات ضيقة.
وأكد مدير مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة إسماعيل ثوابتة في وقت سابق أن إسرائيل تتعمد تأزيم الواقع الإنساني في قطاع غزة، حيث دمرت شبكات المياه والصرف الصحي في معظم مناطق القطاع، فيما جميع معابر القطاع مغلقة، وليس هناك دخول للمساعدات.


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