الصفدي: توسيع إسرائيل رقعة حربها في الضفة الغربية هو تصعيد خطير

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، إن توسيع إسرائيل رقعة حربها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو تصعيد خطير يجب أن يتوقف.

وأضاف الصفدي “نحث مجددا مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان”.

وتابع أنه لا ينبغي أن تظل المنطقة وأمنها رهينة لتطرف هذه الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه لا بد من تطبيق القانون الدولي.