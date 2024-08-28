مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرتي الحسبان والعبداللات

وطنا اليوم_عمان 28 آب 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الحسبان بوفاة العميد المتقاعد صالح أحمد الحسبان، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة إنتصار عزت العبداللات، شقيقة مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، بيتي عزاء المرحومين، في محافظتي المفرق والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي الحسبان والعبداللات، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.