محاولات لتأمين طائرة خاصة لـ النشامى إلى ماليزيا

وطنا اليوم:أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم الأربعاء، نفاد أكثر من 65% من تذاكر مباراة منتخب “النشامى” أمام الكويت على ملعب عمّان الدولي في افتتاح مشاركته في دور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد، سمر نصار، في جلسة حوارية مع ممثلين في وسائل إعلام، “65% وأكثر من التذاكر بيعت لمباراة الكويت”، متوقعة نفادها بالكامل في يوم المباراة في 5 أيلول/سبتمبر المقبل.

ويتحضر المنتخب الوطني لبدء مشواره في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى المونديال وعينه على بلوغ النهائيات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيقه وصافة بطولة كأس آسيا في الدوحة في إنجاز غير مسبوق تحت قيادة المدرب المغربي السابق لـ “النشامى” الحسين عموتة.

لكن المنتخب يقوده حاليا مدرب مغربي آخر هو جمال سلامي، يسعى رفقة “النشامى” إلى مواصلة كتابة التاريخ. ويبدأ المنتخب مشواره في هذه التصفيات الطويلة بمواجهة الكويت في عمّان على ملعب يتسع لنحو 17 ألف متفرج عند الساعة 21:00 مساء الـ 5 من أيلول /سبتمبر المقبل.

وقالت نصار في الجلسة، إن الاتحاد وسع من عدد تذاكر الدرجة الثالثة البالغ سعر الواحدة منها 4 دنانير، وخفض سعر تذكرة الدرجة الخاصة إلى 20 دينارا بعد أن وصلت إلى 30 دينارا.

والأحد الماضي، بدأ الاتحاد بطرح تذاكر مباراة المنتخب أمام الكويت، عبر المنصة الإلكترونية وحدد الاتحاد أسعار التذاكر كما يلي: الدرجة الخاصة: 20 دينار، الدرجة الثانية: 6 دنانير، الدرجة الثالثة: 4 دنانير.

طائرة خاصة

وفي مباراته الثانية في التصفيات، سيتوجه منتخب “النشامى” إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث سيلاقي نظيره الفلسطيني في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

وسيوفر الاتحاد طائرة خاصة لبعثة المنتخب للتوجه مباشرة إلى كوالالمبور بعد مباراة الكويت، بالشراكة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وفق ما أفادت نصار.

وقدرت نصار كلفة الرحلة إلى ماليزيا بنحو ربع مليون دينار