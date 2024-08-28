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وثيقة – مكتب جبهة العمل الاسلامي متهم بسرقة

منذ 13 ثانية
وثيقة – مكتب جبهة العمل الاسلامي متهم بسرقة

وطنا اليوم:كشقت وثيقة هامة ، صادرة عن شركة الكهرباء فرع الزرقاء وموجهة إلى حزب جبهة العمل الإسلامي في ذات المحافظة، تطلب منهم مراجعة إدارة الشركة في عمان لتصويب اوضاعهم ودفع المخالفة او ازالة الاعتداء الذي تم من قبل الحزب على احدى محولات شركة الكهرباء، حيث تبين ان مقر الحزب يقوم بالاعتداء وسرقة الكهرباء من احدى المحولات القريبة، مطالبينه بتصويب الوضع ودفع الغرامات المترتبة عليه قبل اتخاذ اي اجراء بحقه.
هذا الاجراء سيكون مكلف سياسيا ومكلف ماليا لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذي يخوض معركة الانتخابات من ايام ويرفع شعار النزاهة ووقف الهدر وغيره، ليتبين ان الحزب يقوم بهدر المال العام بهذا التصرف.


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