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الدفاع المدني يخمد حريق ساحة لمصنع اسفنج في محافظة العاصمة

منذ 22 ثانية
الدفاع المدني يخمد حريق ساحة لمصنع اسفنج في محافظة العاصمة

وطنا اليوم:تعاملت طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع شرق عمان والشرطة اليوم مع حريق شب في ساحة تابعه لمصنع إسفنج تحتوي على طبليات خشب وإسفنج ومحول كهرباء بمنطقة الرجيب في محافظة العاصمة .
حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي بلغت مساحته دونمين والسيطره عليه ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.
هذا ونتج عن الحريق إصابة واحدة بضيق في التنفس ؛ حيث تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة له ومن ثم نقله إلى المستشفى، و سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق .


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