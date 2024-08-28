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مذكرة تفاهم بين البنك الأهلي الأردني وجامعة عمان الأهلية لتطوير مهارات الطلبة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية
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السعودية تغكر باستضافة دورة الألعاب الأولمبية
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رصد 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة وإحالة بعضها للادعاء العام
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بشر الخصاونة تجاوز حدوده في الوجود بالدوار الرابع..بقلم الصحفي فارس حباشنة
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
16:59
صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البحرين
16:58
الميثاق الوطني ينظم لقاءً مع منتسبي جمعية دورا لتعزيز المشاركة السياسية
16:48
ولي العهد يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية تطورات المنطقة
16:45
عطلة رسمية في 10 أيلول لتمكين الموظفين من ممارسة حق الانتخاب
16:23
مذكرة تفاهم بين البنك الأهلي الأردني وجامعة عمان الأهلية لتطوير مهارات الطلبة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية
16:20
تحذير من كارثة طبية عقب انتشار الكوليرا في اليمن
15:50
السعودية تغكر باستضافة دورة الألعاب الأولمبية
15:40
بعد غربة 5 سنوات.. عريس مصري يتوفى جوار عروسه يوم زفافه
14:50
رصد 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة وإحالة بعضها للادعاء العام
14:46
سرقة القرن تعود للواجهة وبغداد تُصدر أوامر اعتقال
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عباس يقطع جولته ويعود إلى فلسطين بعد العدوان على الضفة
14:15
حملة لمراقبة الالتزام بحظر التدخين بالأماكن العامة في عمّان
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حوادث وجرائم
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آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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