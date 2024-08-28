صناعة عمان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع البحرين

وطنا اليوم:أعرب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن أمله فى ان تتطور العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبحرين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا، ودعا الجغبير الى اقامة استثمارات مشتركة، مؤكدا على المزايا ذات الاهمية النسبية لدى البلدين.

وقال الجغبير خلال إستقباله في مبنى الغرفة، الثلاثاء، سفير مملكة البحرين في المملكة الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، ان غرفة صناعة عمان ترحب بتنظيم زيارة لوفد اقتصادي أردني لمملكة البحرين، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وفي نفس الوقت فان الغرفة على استعداد لاستقبال وفود اقتصادية بحرينية بتنسيق مع السفارة، خصوصا وان هناك فرصة لاقامة صناعات تكاملية في البلدين.

من جهته اكد الشيخ خليفة أن العلاقات البحرينية الأردنية أخوية وراسخة، تعززها الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، ويميزها الحرص المتواصل على التعاون في جميع المجالات، حيث تشكل هذه العلاقات نموذجاً يُحتذي للعلاقات العربية، وتعزيز التضامن الأخوي ودعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية وتفعيل الشراكات العربية، مشيرا الى ان الشراكة الاقتصادية بين المملكتين يعززها عضويتهما في الشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي استضافت البحرين نسختها الرابعة في كانون الثاني الماضي.

يذكر ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2023 حوالي 133 مليون دولار، شكلت الصادرات الأردنية منها 71 مليونا فيما كانت قيمة المستوردات من البحرين 62 مليونا، وتركزت الصادرات الأردنية في الخضار والفواكه ومحضرات الصيدلة والمنظفات والصناعات الغذائية، فيما تركزت المستوردات من البحرين في الالمنيوم ومصنوعاته.