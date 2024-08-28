‎الميثاق الوطني ينظم لقاءً مع منتسبي جمعية دورا لتعزيز المشاركة السياسية

وطنا اليوم:‎في إطار جهود حزب الميثاق الوطني لتعزيز الوعي السياسي، وتحفيز المشاركة النسائية السياسية في الأحزاب والانتخابات النيابية، قام الحزب ممثلا بعضو القائمة الوطنية وعضو لجنة المرأة، الدكتورة تمارا ناصر الدين، بتنظيم لقاءً مع مجموعة من منتسبي جمعية دورة الخيرية، في العاصمة عمان.

‎وجمع اللقاء سيدات وأعضاء من الهيئة الادارية في الجمعية بحضور مساعد الأمين العام لشؤون المرأة في الحزب، المهندسة سناء مهيار، بهدف التعريف بقانون الانتخاب الجديد، وبحزب الميثاق الوطني، وبرنامجه، ورسالته، ورؤيته.

‎وقد بينت المهندسة مهيار أن حزب الميثاق يمتاز بالوسطية والاعتدال مع إيمانه المطلق بتمتين المرأة والشباب في مختلف مناحي الحياة.

‎وشددت مساعد الأمين العام أن الحزب يؤمن إيمانا مطلقا بأهمية المشاركة السياسية والاجتماعية الفعالة على مبدأ الحرية والعدالة، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة ولإنجاح منظومة التحديث السياسي التي تبناها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه، للمئوية الثانية للدولة.

‎وأوضحت الدكتورة تمارا ناصر الدين، أن حزب الميثاق الوطني مصمم على دعم المرأة وتمكينها وتحفيزها للمساهمة الفاعلة في مسيرة البناء والتحديث والإصلاح في مئوية الدولة الثانية للمملكة.

‎هذا وأكدت عضو القائمة الوطنية ناصرالدين أن انتخابات 2024 تتميز بأنها مختلفة عن سابقتها، فهي أول انتخابات تجري بعد إقرار منظومة التحديث السياسي التي تبناها جلالة الملك والتي تضمنت قانوني الأحزاب والانتخاب اللذين انحازا إلى جانب المرأة والشباب.

‎وقد جرى نقاش موسع تناول التحديات التي تواجه المرأة وأهمية العمل الجمعي في عملية صنع القرار لإنجاح الرؤية والبرامج الحزبية التي سيحملها النواب اللذين سيفوزون بالمقاعد النيابية.

‎وفي نهاية اللقاء، أبدى الحضور تأييدهم لحزب الميثاق الوطني كونه الحزب الأكثر واقعية وبرامجية وشفافية.