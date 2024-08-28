مذكرة تفاهم بين البنك الأهلي الأردني وجامعة عمان الأهلية لتطوير مهارات الطلبة في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية

وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي الأردني، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، وعميد البحث العلمي والقائم بأعمال عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي، ورئيس قسم التكنولوجيا المالية في الجامعة الدكتور خالد الحلته.

ووقع عن البنك الأهلي الأردني الرئيس التنفيذي/المدير العام الدكتور أحمد الحسين، بحضور مدير الإبداع والابتكار السيد نضال خليفة، ومساعدة نائب رئيس التحالفات السيدة ريما العزة، من جانب البنك الأهلي الأردني.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى تنمية البحث المشترك، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى توفير التدريب الميداني للطلبة، مما سيمنحهم مهارات وخبرة عملية تؤهلهم لسوق العمل.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم إطلاق مبادرات مختلفة تشمل الترويج لتطبيق “كون Qawn” الخاص بالبنك الأهلي الأردني، والذي يهدف لتحويل حرم الجامعة إلى “مكان داعم للتكنولوجيا المالية الرقمية”. كما سيتيح هذا التطبيق، الذي يستخدمه أكثر من 150 ألف شخص، للطلبة فرصة تجربة طريقة حديثة وآمنة لإجراء معاملاتهم المالية، مما يسهم في تسهيل العمليات المالية داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان أن هذه المذكرة تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متميزة ومتطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية.

كما أشار إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي.

وعلى الصعيد المقابل، أعرب الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد الحسين عن فخره بالشراكة مع جامعة عمان الأهلية بوصفها صرحاً وطنياً وتعليمياً رائداً. معبراً عن سعادته بإطلاق هذه الشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الريادة والابتكار، وتطوير مهارات الطلبة العملية وتجهيزهم لسوق العمل من خلال توفير تجربة واقعية في العمليات المصرفية وابتكارات التكنولوجيا المالية.