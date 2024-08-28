رصد 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة وإحالة بعضها للادعاء العام

وطنا اليوم:قالت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عبير دبابنة، إن الهيئة رصدت 6 قضايا عنف انتخابي ضد المرأة، تم إحالة عدد منها إلى الادعاء العام.

وأضافت الدبابنة في تصريح ، أن الهيئة تعمل على رصد أي انتهاك ضد المرأة وتم رصد أشكال من التنمر الإلكتروني على النساء من المترشحات وسيتم محاسبة أي شخص مخالف للقانون.