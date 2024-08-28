حملة لمراقبة الالتزام بحظر التدخين بالأماكن العامة في عمّان

وطنا اليوم:تنفذ وزارة الصحة الشهر المقبل حملة تفتيشية للرقابة على المنشآت والمؤسسات في محافظة العاصمة للتأكد من الالتزام بتطبيق قانون الصحة العامة وحظر التدخين في الأماكن العامة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن الحملة ستركز على مدى الالتزام بإنفاذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، التي تأتي تلبية للرؤى الملكية السامية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إنفاذ هذا القانون، وذلك في إطار تطبيق خطة العمل التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بأشكاله كافة من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وتهدف الحملة إلى التحقق من إنفاذ بنود الفصل الثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، والمتعلقة بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين، وبما يضمن حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام بإجراءات السلامة العامة داخل المنشآت للوصول إلى بيئة خالية من التدخين، والتأكد من تطبيق نظام “تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013” والتعليمات رقم (1) و (2) الصادرة بموجب النظام لسنة 2015.

وتشمل الحملة تنفيذ زيارات رقابية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنشآت الاقتصادية، من قبل فرق ضباط ارتباط مكافحة التدخين في الوزارة، وزيارة المنشآت السياحية من قبل اللجان المختصة التي تشارك بها وزارة الصحة