اختطاف أردنيين في سوريا.. والخارجية تتابع

وطنا اليوم:فقد سائقين أردنيين، منذ يوم الأحد، كانا متجهين إلى سوريا، للعمل وإيصال أمانات من العاصمة عمان إلى دمشق.

وحسب تفاصيل القضية، كان الشابان ماهر صوفي ومحمد عويضة، يريدان الذهاب إلى سوريا للعمل، وعند عودتهما بحكم عملهما في شركة سفريات رافقهما ركاب، قبل أن يفقد الاتصال بهما.

وأفاد والد الشاب ماهر الصوفي، أن المركبة التي كان يستلقها ولده وصديقه عويضة، كانت متجهة لجسر درعا نحو الحدود الأردنية، ثم سرقت من قبل الركاب.

وبين والد الشاب ماهر أنه بعث بأحد أبنائه لمتابعة الأمر والتقصي عن أخبار ولده ماهر، ليقول إنه وجد السيارة بحوزة أحد الأشخاص، وأنه اشتراها، مبيناً أن الخاطفين وضعوا الصوفي وعويضة في إحدى المغارات.

وأشار والد الصوفي أن آخر اتصال جمعه مع ولده كان في تمام الساعة 7:15 من صباح يوم الأحد، قبل أن تخطفه العصابة لمكان غير معروف حسب قوله.

وقام أبنه الذي أرسله إلى سوريا بإيصال المعلومات للسفارة الأردنية بدمشق، وأنها خاطبت وزارة الخارجية بالأردن.

وأهاب والد المخطوف الصوفي بكل المعنيين للمساعدة والتدخل لإنقاذ ولده والشاب عويضة

وتتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المعلومات التي وردت بخصوص حادث اختفاء مواطنين أردنيين اثنين، يوم أمس الأول، داخل الأراضي السورية.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة أن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، تتابع مع السلطات السورية المختصة عمليات البحث عن المواطنين المفقودين في الأراضي السورية.

كما أكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصل مستمر مع ذوي المفقودين، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.