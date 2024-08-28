الشبلي: الأردن الممر الإغاثي الوحيد لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الأردن يعد الممر الإغاثي الوحيد حاليا لقطاع غزة الذي يمد أهلنا في القطاع بالمواد اللازمة.

وأشار في بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أن المملكة تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية المتنوعة من خلال إرسال أكثر من 120 شاحنة على مدار الأسبوع الواحد عبر المعبر البري الوحيد إلى القطاع.

وبين أن الأردن أصبح الشريان الحقيقي لإغاثة غزة، إذ يتجه الأفراد بالمملكة والمنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كونها الجهة الوحيدة التي تتمكن من إدخال المساعدات للقطاع ومن خلال التنسيق والتعاون الحثيث مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وأوضح الشبلي بأن الوضع الإنساني في القطاع قد وصل للكارثي مع إغلاق المعابر البرية الأخرى، مما يشكل ضغطا كبيرا على المعبر الوحيد والذي يحتاج إلى أعمال صيانة ومتابعة حثيثة لضمان استمرارية عمله.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الأخذ بعين الاعتبار الدعم اللوجستي لعمليات إدخال المساعدات الإنسانية وإيصالها ولضمان ديمومة هذه العمليات.

وشدد الشبلي في تصريحه على ضرورة خلق حالة من استدامة الدعم الإنساني للأهل في قطاع غزة بما يضمن وصولها وتوزيعها والتخفيف من معاناتهم ضمن الظرف الراهن.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.