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البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

منذ ساعتين
البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

وطنا اليوم:طرحت شركة البريد الأردني، إصدارا جديدًا من الطوابع التذكارية لعام 2024 تحت عنوان “مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة”، لبيعها للجمهور ولهواة الطوابع، اعتبارا من يوم غد الخميس.
ويعد المركز واحداً من أبرز المراكز العالمية لتدريب العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب، ويأتي هذا الإصدار بمناسبة مسابقة المحارب السنوية الدولية الثالثة عشرة، التي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 29 آب الحالي.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الأربعاء، يتكون الإصدار من طابعين وبطاقة، حيث تبلغ قيمة كل طابع 50 قرشاً، والبطاقة 50 قرشاً، فيما تصل قيمة المجموعة كاملة إلى 1.50 دينار أردني، كما يوفر مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.00 دينار.
ويمكن الحصول على هذا الإصدار من خلال مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى البريد الأردني بالمقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، أو من خلال المكاتب البريدية التالية: جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، العبدلي، اربد المركزي، مادبا المركزي، العقبة المركزي، وجرش المركزي، البتراء، الكرك، عجلون، السلط، الفحيص وجرش.


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