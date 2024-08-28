مفاوضون يجتمعون في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:قال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر يجتمعون في الدوحة الأربعاء، لإجراء محادثات “فنية وعلى مستوى فرق العمل” بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40534 شهيدا و93778 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.