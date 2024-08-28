إحالة عدد من كبار المديرين والموظفين في الضمان إلى التقاعد

وطنا اليوم:علم من مصادر ان مؤسسة الضمان الاجتماعي شهدت اليوم الاربعاء ‏إحالات للتقاعد‎ ‎‏في وظائف عليا شملت مساعدين ومدراء ادارات، وانه سيكون في القريب ‏حملة احالات ثانية.‏

وبحسب المصادر فان الإحالات التي سيعلن عن تفاصيلها مساء اليوم، تهدف لضخ دماء ‏جديده في المؤسسة، عبر تعيين شباب وشابات جدد، بالاضافة للاستجابة لنظام الموارد ‏البشريه والمعدل لنظام الخدمه المدنيه‎ ‎‏ الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعليه الجهاز الإداري ‏والهياكل الحكوميه.‏

ويرى المراقبون أن هذه التعديلات تمت بتوجيهات مباشره من وزير العمل ناديه الروابده التى ‏أتيحت لها فرصة الأطلاع على كافة التحديات التي تواجه موسسة الضمان الاجتماعي التي تمثل ‏تجربة رائدة في الحمايه الاجتماعيه على مستوى الشرق الأوسط.