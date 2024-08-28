وطنا اليوم:علم من مصادر ان مؤسسة الضمان الاجتماعي شهدت اليوم الاربعاء إحالات للتقاعد في وظائف عليا شملت مساعدين ومدراء ادارات، وانه سيكون في القريب حملة احالات ثانية.
وبحسب المصادر فان الإحالات التي سيعلن عن تفاصيلها مساء اليوم، تهدف لضخ دماء جديده في المؤسسة، عبر تعيين شباب وشابات جدد، بالاضافة للاستجابة لنظام الموارد البشريه والمعدل لنظام الخدمه المدنيه الذي يهدف إلى رفع كفاءة وفاعليه الجهاز الإداري والهياكل الحكوميه.
ويرى المراقبون أن هذه التعديلات تمت بتوجيهات مباشره من وزير العمل ناديه الروابده التى أتيحت لها فرصة الأطلاع على كافة التحديات التي تواجه موسسة الضمان الاجتماعي التي تمثل تجربة رائدة في الحمايه الاجتماعيه على مستوى الشرق الأوسط.
إحالة عدد من كبار المديرين والموظفين في الضمان إلى التقاعد
وطنا اليوم:علم من مصادر ان مؤسسة الضمان الاجتماعي شهدت اليوم الاربعاء إحالات للتقاعد في وظائف عليا شملت مساعدين ومدراء ادارات، وانه سيكون في القريب حملة احالات ثانية.