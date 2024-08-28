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سابقة في تاريخ إيران.. تعيين كردي سني نائبا للرئيس

منذ ساعة واحدة
سابقة في تاريخ إيران.. تعيين كردي سني نائبا للرئيس

وطنا اليوم:عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الإثنين سياسياً من الأقلية السنية نائباً له لشؤون التنمية الريفية.
وقال موقع الرئاسة على الإنترنت: “بموجب مرسوم، عيّن الرئيس عبد الكريم حسين زاده في منصب نائب الرئيس لشؤون التنمية الريفية والمناطق المحرومة في البلاد نظراً لخبرته القيّمة”.
ويشكل المسلمون السنّة حوالي 20% من سكان إيران حيث الغالبية هم من الشيعة. وتضم الأقلية السنية أقليات عرقية كالأكراد والتركمان والعرب والبلوش بالإضافة للفرس، وهم موزعين في مختلف المحافظات الإيرانية. لكن نادراً ما شغلوا مناصب رئيسية في السلطة منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في العام 1979.
ويمثل حسين زاده، وهو إصلاحي يبلغ من العمر 44 عاماً من مواليد كردستان إيران، مدينتي نقده وأشنويه (شمال غرب) في البرلمان منذ العام 2012. وكان قد تحدث مرّات عدة للدفاع عن حقوق السنّة.
خلال حملته، انتقد بزشكيان ضعف تمثيل النساء والشباب والأقليات العرقية والدينية في مناصب هامة.


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