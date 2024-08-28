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4 قتلى باستهداف سيارة على طريق دمشق – بيروت

منذ ساعة واحدة
4 قتلى باستهداف سيارة على طريق دمشق – بيروت

وطنا اليوم:استهدفت مسيرة اسرائيلية، اليوم الاربعاء، سيارة قرب جسر الزبداني، عند الحدود اللبنانية السورية، بحسب ما نقلت مصادر صحفية
ونقل عن وسائل إعلام سورية، “وقوع 4 شهداء باستهداف سيارة على طريق دمشق – بيروت”.
ويذكر أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول.
في الوقت الذي لا يزال فيه القتال على الحدود الجنوبية للبنان تحت السيطرة نسبيا، فإن تصاعد حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية يزيد من مخاوف إمكانية تحوله إلى حرب شاملة.


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