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عبدالمهدي العكايلة عيال عوّاد – مرشح محافظة الطفيله

منذ 24 دقيقة
عبدالمهدي العكايلة عيال عوّاد – مرشح محافظة الطفيله
لهذا جاء الترشح….. النيابة خطوات امشيها
الله حسيبي ورقيبي فيها
عبد المهدي علي العكايلة عيال عواد
قائمة الطفيلة الأبية (٤)

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