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عبدالمهدي العكايلة عيال عوّاد – مرشح محافظة الطفيله
منذ 24 دقيقة
لهذا جاء الترشح…..
النيابة خطوات امشيها
الله حسيبي ورقيبي فيها
عبد المهدي علي العكايلة عيال عواد
قائمة الطفيلة الأبية (٤)
https://www.facebook.com/mohdiamman/videos/1016192929824667
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10:30
تفاصيل التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي
10:23
وفيات الأربعاء 28-8-2024
10:16
روسيا تحذر الولايات المتحدة من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة
10:09
من يحتجز من، الرهائن أم الفصائل؟
09:49
رصد دراجة نارية تسير بسرعة 216 كم/ساعة على طريق عمان التنموي
09:17
الهيئة المستقلة تنشر القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات النيابية
09:10
الاحتلال يبدأ عدوانا واسعا على مدن شمالي الضفة
06:13
طيران الاحتلال يقصف مواقعا في طوباس وطولكرم بالضفة الغربية
05:26
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