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رصد دراجة نارية تسير بسرعة 216 كم/ساعة على طريق عمان التنموي

منذ 4 ثواني
رصد دراجة نارية تسير بسرعة 216 كم/ساعة على طريق عمان التنموي

وطنا اليوم:رصدت إدارة الدوريات الخارجية دراجة نارية تسير بسرعة 216 كم/ساعة على طريق عمان التنموي.
وأضافت الدوريات الخارجية، الأربعاء، أنه تم ضبط سائق غير مرخص قانونًا يقود المركبة ضمن اختصاص دوريات الوسط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المركبة والسائق للمركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأشارت الإدارة إلى تعاملها خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق ناعور، نتج عنه إصابة بالغة، سبب الحادث بمخالفة التتابع القريب.
ولفتت إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الزرقاء – جرش، تحديدًا ما قبل محطة صروط الأمنية، نتج عنه إصابتان متوسطتان تم نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق العام.


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