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طيران الاحتلال يقصف مواقعا في طوباس وطولكرم بالضفة الغربية

منذ ثانيتين
طيران الاحتلال يقصف مواقعا في طوباس وطولكرم بالضفة الغربية

في صباح اليوم، شنَّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع في الضفة الغربية، مستهدفًا مناطق في طوباس وطولكرم. في طوباس، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومجموعات مسلحة فلسطينية، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية طائرات بدون طيار لقصف المنطقة، مما أسفر عن تدمير مركبة عسكرية وإصابة العديد من المسلحين【15†source】.

في مخيم نور شمس بطولكرم، نفذ الاحتلال ضربة جوية أدت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين. الجيش الإسرائيلي زعم أن الضربة استهدفت مسلحين كانوا يزرعون عبوات ناسفة في الطرقات، بينما أفاد السكان المحليون بسماع انفجارات وإطلاق نار كثيف طوال الصباح【16†source】.

التوتر في الضفة الغربية تصاعد بشكل ملحوظ، خاصة منذ بداية الحرب على غزة العام الماضي، مع زيادة ملحوظة في استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات القصف【15†source】【16†source】.


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