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زيلينسكي: الحرب مع روسيا ستنتهي بالحوار

منذ 5 ثواني
زيلينسكي: الحرب مع روسيا ستنتهي بالحوار

وطنا اليوم_أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن الحرب مع روسيا ستنتهي في نهاية المطاف عبر الحوار، لكن بلاده تريد تعزيز موقفها التفاوضي من خلال مكاسبها الميدانية، بينما تباينت المعطيات التي قدمها الطرفان الروسي والأوكراني حول الوضع العسكري، إذ في مقابل تأكيد كييف أن قواتها أحرزت تقدماً جديداً في كورسك، أعلنت موسكو أن قواتها نجحت في دفع القوات الأوكرانية إلى التقهقر في عدد من المواقع.

 

وأعلن الرئيس الأوكراني أن كييف استخدمت طائرات مقاتلة من طراز «إف – 16» تسلمتها من شركائها الغربيين لصد الضربات الجوية الروسية الضخمة الأخيرة. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي: «قمنا بتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة باستخدام طائرات (إف – 16)».

 

من جانب آخر، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض موسكو فتح حوار مع أوكرانيا، وحضور «قمم سلام» تدعو إليها كييف وواشنطن، مضيفاً أن روسيا تعكف حالياً على تجديد العقيدة النووية.


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