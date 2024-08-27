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افتتاح المقر الانتخابي لناريمان الروسان في بني كنانة بحضور شخصيات بارزة ودعم قائمة “العهد”

منذ 3 دقائق
افتتاح المقر الانتخابي لناريمان الروسان في بني كنانة بحضور شخصيات بارزة ودعم قائمة “العهد”

وطنا اليوم_ محمد ملكاوي _افتتحت المرشحة ناريمان الروسان مقرها الانتخابي في لواء بني كنانة بحضور عدد كبير من المؤيدين والشخصيات البارزة في المنطقة.

تولى تقديم الحفل الأستاذ هيثم سلطي الروسان، الذي أشاد بالدور القيادي الذي تلعبه ناريمان في خدمة المجتمع المحلي.

 

تميز الحدث بحضور عدد من الشخصيات المؤثرة ومرشحي قائمة “العهد”، ابرزهم المرشح الدكتور  نضال الملكاوي ومؤازريه وداعميه الذين جاءوا لدعم ومؤازرة زميلتهم ناريمان الروسان في حملتها الانتخابية.

خلال كلمتها، استعرضت الروسان ملامح برنامجها الانتخابي الذي يركز على تحسين الخدمات وتعزيز التنمية في لواء بني كنانة، مؤكدةً على أهمية التعاون والتكاتف من أجل تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة وأهلها.


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