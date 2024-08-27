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بسبب حزب الله.. النمسا وإيران تتبادلان استدعاء سفيريهما

منذ ساعة واحدة
بسبب حزب الله.. النمسا وإيران تتبادلان استدعاء سفيريهما

وطنا اليوم_استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير النمساوي لدى طهران وولف دايتريتش هييم، ردا على استدعاء نظيرتها النمساوية سفير طهران في فيينا عباس باكيربور، بسبب منشور داعم لحزب الله اللبناني.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، الثلاثاء، أنها استدعت هييم ردا على استدعاء الخارجية النمساوية للسفير الإيراني في فيينا.

وأوضحت أنه تم إبلاغ السفير النمساوي أن “حزب الله الذي يعد جهة فعالة في البنية السياسية في لبنان، هو حركة تحررية ومناهضة للاحتلال”.

وقيل للسفير أيضا أن “هذا التصرف المشبوه من وزارة الخارجية النمساوية يتعارض مع واقع المنطقة، والعلاقات بين البلدين”، بحسب البيان.


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