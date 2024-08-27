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مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشائر الخزاعلة والعبداللات وأبو طالب

منذ 10 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشائر الخزاعلة والعبداللات وأبو طالب

وطنا اليوم_عمان 27 آب 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الخزاعلة بوفاة الدبلوماسي هشام خليل القرعان الخزاعلة، وإلى عشيرة العبداللات بوفاة الحاج محمد فالح العبداللات، وإلى عشيرة أبو طالب بوفاة امل محمود الطوالبة، زوجة أسامة فخري أبو طالب.

 

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، بيوت عزاء المرحومين، في محافظتي العاصمة والبلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشائر الخزاعلة والعبداللات وأبو طالب، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.


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