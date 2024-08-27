قيادات الميثاق تعقد لقاء موسعا مع الأهالي في معان

وطنا اليوم:نظم حزب الميثاق الوطني، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية إلى محافظة معان، ضمن سلسلة جولاته الميدانية التي تستهدف التواصل مع القواعد الشعبية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي.

شملت الزيارة لقائين رئيسيين كان لهما تأثير كبير في ترسيخ حضور الحزب وتواصله مع مختلف الفئات في المحافظة.

بدأت، بعقد لقاء حواري في مقر فرع الحزب في معان، بتنظيم من الهيئة الإدارية للحزب وبحضور الأمين العام الدكتور محمد المومني، وأعضاء القائمة الوطنية:رئيس مجلس النواب السابق السيد أحمد الصفدي، والسيد شادي المجالي، والسيد ليث أبو رمان.

حضر اللقاء نخبة من القيادات العشائرية والشبابية والنسائية من مختلف مناطق محافظة معان، بما في ذلك الحضر والريف والبادية.

خلال اللقاء، أشار الدكتور المومني، إلى أن حزب الميثاق الوطني يعكف على إعداد برامج وطنية شاملة تلبي احتياجات المواطن الأردني وتتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكد أن الحزب يتبنى نهجًا يركز على الحوار والتواصل المستمر مع المجتمع المحلي لضمان أن تكون قراراته مستندة إلى واقع الاحتياجات والتحديات التي تواجهها مختلف المناطق.

وتحدث المومني عن أهمية توسيع القاعدة الشعبية للحزب في معان، معربًا عن فخره بالانضمام الكبير للشباب والنساء إلى صفوف الحزب.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية في العمل الحزبي، مؤكدًا أن الحزب سيظل منفتحًا على النقد البناء وساعيًا لتحقيق أهدافه بروح الفريق الواحد.

أما، رئيس مجلس النواب السابق، أحمد الصفدي، فقد القى كلمة شدد فيها على ضرورة المشاركة الشعبية الفاعلة في الإنتخابات المقبلة، مؤكداً ان حزب الميثاق الوطني يعمل جاهداً لتقديم رؤية واضحة تشمل جميع شرائح المجتمع الأردني.

وأوضح أن الحزب يضع نصب عينيه تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين من خلال سياسات مدروسة وبرامج تنموية تستهدف المناطق التي تعاني من التهميش، مثل محافظة معان.

كما أكد الصفدي أن الحزب يسعى لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن إشراك الجيل الصاعد في عملية صنع القرار هو مفتاح المستقبل.

بدوره أكد المجالي على أهمية دور القيادة العشائرية في دعم مسيرة الحزب، مشيرًا إلى أن عشائر معان كانت وستظل دائمًا جزءًا أساسيًا من نسيج الوطن.

وأضاف المجالي أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المناطق الريفية والبدوية، ويعمل على تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق.

من جانبه، أشار أبو رمان إلى أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في العمل الحزبي والسياسي، مؤكدًا أن حزب الميثاق الوطني يعمل على خلق بيئة تشجع الابتكار وتفتح آفاقًا جديدة للشباب ليكونوا قادة المستقبل.

وأضاف ابو رمان أن الحزب يسعى لتمثيل كل فئات المجتمع، دون تمييز، لتحقيق العدالة والمساواة في كافة أنحاء المملكة.

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الهيئة الادارية في محافظة معان، السيد احمد البزايعة، بتكريم الصفدي، تقديرًا لجهوده المستمرة في خدمة الوطن والمواطنين.

استكمل الحزب جولته بعقد لقاء آخر في دارة النائب السابق، الباشا تيسير كريشان، بحضور شيوخ ووجهاء عشائر الكريشان والمجتمع المحلي.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الحزب والمجتمع المحلي وتعزيز الروابط المجتمعية لدعم مسيرة الحزب في تحقيق أهدافه الوطنية.

وأكد المشاركون من حزب الميثاق الوطني على التزام الحزب بتقديم برامج واقعية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، مشددين على أهمية تضافر الجهود لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الحزب والمجتمع المحلي في محافظة معان، وجميع محافظات المملكة، لتعزيز الشراكة وتحقيق التطلعات المشتركة.