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الصادرات الأردنية لأميركا تتجاوز مليار دينار خلال 6 أشهر

منذ 15 ثانية
الصادرات الأردنية لأميركا تتجاوز مليار دينار خلال 6 أشهر

وطنا اليوم:حققت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 14.4 بالمئة، وصولا إلى 1.071 مليار دينار، مقابل 936 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية في النصف الأول من هذا العام، فائضا مقداره 455 مليون دينار.
كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 1.687 مليار دينار، مقابل 1.609 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحول مستوردات المملكة من السوق الأميركي، فقد بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 616 مليون دينار، مقابل 673 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 8.5 بالمئة.
وتعد أبرز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، هي الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، والأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
في حين تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، المنتجات المعدنية، ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية، والحبوب، والمنتجات الكيماوية، والأجهزة الطبية، ومنتجات صناعة الأغذية، وعجينة الخشب، ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.
يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني العام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.


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