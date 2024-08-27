ولي العهد يلتقي القريني وابنته

وطنا اليوم:التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالإعلامي الاردني الرياضي عثمان القريني، وابنته الرائد الطبيبة هديل القريني.

وقال القريني في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ سمو ولي العهد يعمل في شؤون منتخب النشامى، وبأدق التفاصيل عن اللاعبين والجهاز الفني وعرض رؤيته الثاقبة لتصفيات الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

وأضاف القريني، أنّ ولي العهد، لم ينس ما قدمه وعمله في التعليق الرياضي، حيث أثنى سموه على ذلك.

وتاليًا منشور القريني عبر فيسبوك:

“هو شرف كبير لنا ووسام على صدرنا أننا حظينا والحمدلله في التكريم كما هي عادة الكبار في تقدير أبناء الوطن .

عشرون دقيقة من العمر أن نجلس في كنف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في الديوان الملكي العامر .. نستمع له بإهتمام وإنبهار وهو يتعمق في شوؤن وشجون منتخب النشامى لكرة القدم وبأدق التفاصيل عن اللاعبين والجهاز التدريبي ورؤيته الثاقبة لتصفيات الدور الحاسم والمباريات والفكر العالي الذي يتمتع به حول النتائج الواجب تحقيقها بإذنه تعالى ومعرفته الدقيقة بمزايا كل لاعب من لاعبينا .. ما شاء الله؟

بطبيعة الحال لم ينسى ما قدمناه وعملناه من خلال التعليق والإهتمام وثناءه على ذلك ..

ما تم كان من خلال شخصية متواضعة قريبة من القلب مريحة في التعامل .. تشعر من بالمواطنين وتحس بهم ..

يا سيدي بمجرد تشرف أبنتنا الطبيبة الرائد في مدينة الحسين للخدمات الطبية مصدر الفخر والإعتزاز هديل عثمان القريني بأخذ صورة مع سموكم .. هو وسام على صدرنا .. وذكر طيبة لن “تٌمحىَ” .

ولي العهد المعظم رياضي ممارس ومتابع ومحب لكل ما هو إنجاز أردني وعربي و يحترم كل إنجاز عالمي .

نفتخر بكم سيدي ..

عاش الأردن في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .. حفظه الله ورعاه .