الهيئة المستقلة : 1649 مركزًا للاقتراع والفرز فيها 5843 صندوقا

وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية.

وأكّدت “المستقلة للانتخاب” أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 صندوق اقتراعٍ وفرز. ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرةٍ انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيامٍ على الأقل.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنَّ يوم الخميس الموافق 29 آب 2024 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمرشَّحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.

وحثَّت الهيئة جميع القوائم والمرشَّحين على الالتزام بالموعد المحدَّد لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ووفقًا للإجراءات القانونية.

وبيّنت الهيئة، أن المادة (4) من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمرشحين تنص على إمكانية تقديم مفوضي القوائم الحزبية والمحلية طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية.

وأشارت الهيئة إلى أن طلب اعتماد المندوبين يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وصور المندوبين مرفقة بصور عن بطاقاتهم الشخصية. وتقوم لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من استيفاء الطلبات لشروط اعتماد المندوبين وفقًا لما نصّت عليه المادة (3) من التعليمات التنفيذية.

وفي حال قبول الطلبات، ستقوم مديرية العمليات بإصدار بطاقات اعتماد للمندوبين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتسليمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة وفي المدة التي يحددها المجلس.