الخوالدة: المواطن الركن الأساس في محاربة المال بالانتخابات

وطنا اليوم:قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن الوزارة أعدت خطة توعوية بعملية التصويت يوم الاقتراع.

وخلال حوارية، عن قانون الانتخاب وأهمية المشاركة بالانتخابات النيابية، نظمتها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، دعا الخوالدة إلى تغيير السلوك الانتخابي لتصبح البرامج الحزبية آلية وقاعدة للوصول إلى البرلمان.

واستعرض الخوالدة أبرز ملامح النظام الانتخابي وقانون الأحزاب وتحييد المال في الانتخابات، معتبرا أن المواطن هو الركن الأساس في محاربته، داعيا إلى التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار الأنسب.

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، أهمية المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة كركيزة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية السياسية ليكون للمواطن دور فعال في رسم مستقبله والمساهمة في صناعة القرار.

وقال إن المؤسسة عقدت ندوات بمختلف محافظات المملكة لتحفيز المشاركة السياسية بوصفها ركنا من أركان المواطنة وأحد عناصر تشكيل الرأي العام ووسيلة للتغيير الإيجابي.

وبين أن الصوت الانتخابي يمثل أداة قوية للتعبير عن المطالب وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو واجب وطني يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، كما أن المشاركة تتيح الفرصة للمواطن كي يختار من يمثله في البرلمان.