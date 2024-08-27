الحشود في محافظة مادبا يستقبلون حزب إرادة في مهرجان إنتخابي ضخم 

وطنا اليوم_إستقبل ما يزيد عن سبعة آلاف شخص من أهالي محافظة مادبا ولواء ناعور، الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة والمرشحين على القائمة الحزبية رقم ٢١ التابعة للحزب،

. فبعد مهرجان قضاء بيرين الكبير في الزرقاء ، ولواء الأغوار الشمالية الحاشد ،ولواء الرمثا ومحافظة معان ومحافظة إربد، جاء مهرجان محافظة مادبا المهيب.

وبدأ مهرجان محافظة مادبا الذي أدارته التربوية ميسون الشوابكة بالسلام الملكي، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وشهداء الوطن.

ورحب المرشح على القائمة الحزبية لحزب إرادة أحمد الحلايبة الازايدة “أبو إبراهيم الدقاق” بالحضور وتحدث عن أهداف الحزب وتطلعاته المستقبلية، وقال إننا في حزب إرادة نطبق رؤى جلالة الملك ونؤمن بالعدالة الإجتماعية وحرية التعبير وحماية الفئات الأضعف إقتصاديا، وان قضيتنا الأولى هي فلسطين ولن نتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني كما ناشد الأهل والعشيرة بدعم القائمة الحزبية لحزب إرادة ورقمها ٢١.

واستعرض الأمين العام للحزب نضال البطاينة برنامج الحزب وقدّم أعضاء قائمة حزب إرادة ، وعرف بهم وطلب من الحضور دعمهم ومؤازرتهم ، أحمد الحلايبة الأزايدة وعدي الشورة، وبرجس حدادين، وعواطف السواعير. واشار البطاينة الى ان الناخب لن يرى أسماء المرشحين يوم الإنتخاب فأسمائنا مختزلة على ورقة الاقتراع الحمراء بإسم وشعار حزب إرادة والرقم ٢١. وعبر البطاينة عن فخره واعتزازه بهذا الحضور المهيب وقال أن محافظة مادبا احتضنت حزب إرادة في بداياته، مادبا بذيبانها وشوابكتها وأزايدتها وبلقاويتها بشكل عام وحيها الشرقي ومخيماتها وسبعاويتها وتعامرتها وساحوريتها ومسيحيها ملح الأرض ، كما حيا البطاينة ابناء قبيلة العجارمة صبيان الصباح.

وأضاف أن الحزب يعتز بقامات محافظة مادبا ، رئيس مجلس المحافظة الحالي والسابق وعدد من الأعضاء في إرادة بالاضافة الى اعضاء من مجلس بلدي مادبا، ورؤساء بلديات ذيبان وجبل بني حميدة وعدد من الأعضاء .

واشار المرشح على القائمة الحزبية الدكتور خميس عطية الى التعايش الحقيقي بين المسلمين والمسيحين حيث يتجسد مفهوم الوطن في مادبا ، وان هذه الانتخابات هي الأهم في تاريخ الأردن، وان كتلة حزب إرادة صخرة قوية في وجه الفساد.

وتحدث المرشح على القائمة الحزبية الشاب عدي الشوره عن دور الشباب فرسان التغيير في المرحلة المقبلة.

وأكد الشورة ان الشباب هم الاقدر على التغيير وصناعته، وان برنامج الحزب سيلبي حاجات المجتمع .كما دعاء الشباب الى المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة ودعم العملية السياسية.

كما ناشدت المرشحة على القائمة الحزبية في حزب إرادة عواطف السواعير بدعم ومؤازرة القائمة الحزبية لحزب إرادة لاننا سنكون معكم ومن اجلكم بعيداً عن الشعارات الرنانه والزائفة وسنقدم برنامج الحزب تحت قبة البرلمان.

وقال مرشح القائمة الحزبية انس الرواشدة ان حزب إرادة ببرنامجه الإصلاحي الشامل بكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية وهو برنامج حقيقي واقعي قابل للتطبيق على أرض الواقع . واشار الى البرنامج سيلبي حاجات جميع طبقات المجتمع وسنعمل جاهدين على تنفيذه وتطبيقه .

وعبّر الحضور الحاشد عن دعمهم ومؤازرتهم لمرشحي حزب إرادة وقائمته التي هي الأقرب لهم .