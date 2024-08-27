حملات لازالة اعتداءات على خطوط المياه وردم آبار

وطنا اليوم:نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه حملة أمنية موسعة لضبط وردم آبار وإزالة اعتداءات على مصادر المياه تضمنت ردم الآبار المخالفة وإزالة المظلات المخالفة في الرمثا وبيادر وادي السير رافقتها قوات أمنية من كافة مرتبات مديرية الامن العام حيث تم ازالة المخالفات المنفذة بطريقة غير قانونية وتقوم بسحب الالاف الامتار المكعبة يوميا من المياه.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، استكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الأحواض المائية عملية إزالة كافة البنية التحتية للمخالفات حيث سيتم إعداد الضبوطات الخاصة بالحملة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

وقامت كوادر شركة مياه الاردن مياهنا بتنظيم حملة أمنية مشتركه في منطقة الضليل/حي طيبة من قبل كل من وحدة التخطيط والجودة وإدارة خدمات الزبائن قسم الاستعمالات الغير مشروعه وإدارة العمليات مكتب صيانة وتشغيل الضليل بالتعاون والتنسيق مع كوادر الرقابة الداخلية ووزارة المياه والقوات الأمنية في مركز أمن الضليل حيث تم ضبط 19 منزلا مقاما على أراضي الدولة يقوم باستعمال المياه بطريقة غير مشروعة من خلال سحب خطوط فرعية قطر 3\4 و1 انش تتزود من خط رئيسي قطر 2انش.

كما تم ضبط تمديد خطوط مخفية قطر 3\4 عدد 2 تزود مزارع بالمنطقة وتم فصل جميع الخطوط من المصادر الرئيسية وسحب ومصادرة جميع الخطوط الفرعية وسيتم تحرير ضبوطات استعمال غير مشروع بحق المعتدين وحسب الاصول.

وأكدت سلطة المياه أن حملتها وجهودها مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام مستمرة في جميع المناطق وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات المائية.

وأعربت عن تقديرها للدعم الكبير من وزارة الداخلية والامن العام وكافة مرتباته وضباطه وافراده والمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات.