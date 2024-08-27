البحث الجنائي يكشف جريمة قتل سيدة سبعينيّة بقصد السرقة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ نحو أسبوعين تقريباً عُثر على جثة سيدة سبعينية متوفاة داخل منزلها في منطقة الهاشمي في العاصمة عمّان، واتخذت الإجراءات اللازمة كافّة في حينه وجرى فتح تحقيق في الحادثة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال مجريات التحقيق التي قادت لدخول أحد الأشخاص لمنزلها قبل وفاتها وأُلقي القبض عليه.

وأضاف أنّه بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بدخول منزل المغدورة بقصد السرقة وقام بدفع المغدورة وخنقها وسرقة بعض المصاغات الذهبية وغادر المكان.

وجرى توديع القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة 15 يوماً عن تهمة القتل تمهيدا للسرقة