بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

المعايطة: نجاح الانتخابات مرهون بمشاركة الطبقة الوسطى

منذ 17 ثانية
المعايطة: نجاح الانتخابات مرهون بمشاركة الطبقة الوسطى

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إنّ نجاح العملية الانتخابية مرهونٌ بمشاركة الطبقة الوسطى ودفاعها عن مصالحها في الانتخابات المقبلة، مشدِّدًا على أنّ هذه المشاركة هي الركيزة الأساسية في أي عملية تحديث سياسي.
وأوضح المعايطة خلال جلسة حوارية في النادي الأرثوذكسي بعنوان “الانتخابات النيابية: البداية الحقيقية للتحديث السياسي”، أن المشاركة في الانتخابات يجب أن تكون نابعةً من قناعة المواطنين بالبرامج الحزبية، وليس نتيجة تأثير الدعايات التي تنفذها الهيئة المستقلة للانتخاب. مؤكِّدًا أن الهدف من التصويت لصالح اسم الحزب فقط في الدائرة العامة هو تعزيز العمل البرامجي الحزبي، بدلًا من التركيز على الشخصيات الفردية.
ودعا المعايطة الأحزاب السياسية إلى التركيز على القضايا الأساسية التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أنه “إذا أراد المواطن أن يرى من يشبهه في البرلمان، فعليه أن يبذل الجهد في اختيار ممثليه”.
وفي ختام حديثه، شدّد المعايطة على ضرورة فتح نقاشٍ موسّعٍ بعد الانتخابات حول مستوى المشاركة الشعبية، مشيرًا إلى أنّ الجمهور يساند مواجهة ظاهرة الرشوة الانتخابية بكل حزم.
ومن جهته، تحدّث رئيس الهيئة الإدارية في النادي الأرثوذكسي، ميشيل الصايغ، عن أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا إلى تعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لكافة فئات المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:44

الهيئة العامة لـ صناعة عمان تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2023

15:39

مصادر عبرية: هروب أحد الأسرى من غزة مشيا على الأقدام

15:28

الماجستير للباحث محمد خير القور 

14:49

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

14:47

وزير الداخلية: الإفراج عن عن 493 موقوفاً إداريا

14:33

سائق تكسي يعثر على طفلة تائهة ويسلمها للأمن

14:27

لافروف: القوات الإسرائيلية تعتبر أهالي غزة غير مدنيين

14:21

وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزيا

14:14

تطور سلالة جديدة من جدرى القرود بشكل أسرع من المتوقع

14:06

توجه لتحديد الطرود البريدية التي تدخل الاردن والحدّ من دور الوسطاء

13:55

UWallet الراعي الماسي لمؤتمر هايلايت الأردن 2024 الخاص بترويج السياحة في الأردن

13:51

أخيراً مكان الاختباء .. هل تم حل لغز اختفاء الطائرة الماليزية

وفيات
وفاة المفكر العراقي عبد المنعم العزي في ماليزياوفيات الثلاثاء 27-8-2024عشيرة الخزاعلة تفقد أحد خيرة شبابهاوفيات الإثنين 26-8-2024وفيات الأحد 25-8-2024